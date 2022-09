Strompreisbremse: AK erfreut, Opposition erzürnt

Nach langem Tüfteln hat die Regierung am Sonntag den fixen Start der Strompreisbremse verkündet. Ab 1. Dezember sollen damit die hohen Energiekosten in Österreich abgefedert werden. Die Arbeiterkammer (AK) begrüßt das Modell, will aber eine zusätzliche Unterstützung für einkommensschwache Haushalte. „Zu spät, zu wenig“, beurteilte hingegen die SPÖ die Strompreisbremse. Noch schärfere Kritik kommt von der FPÖ: Die Maßnahme sei „Betrug an den Österreichern“, so Parteichef Herbert Kickl.