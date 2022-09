Preislimit bei Stromhandel nach iberischem Vorbild

Gebündelter Gaseinkauf auf EU-Ebene

Als zusätzlicher Lösungsansatz biete sich ein gebündelter Gaseinkauf auf EU-Ebene mit vergünstigter Weitergabe an europäische Stromproduzenten und Gashändler zu gestützten, gedeckelten Preisen an und die daraus resultierende verpflichtende Weitergabe der erzielten Kostenvorteile an alle Endverbraucher in Europa. Damit werde dem russischen Angebotsmonopol ein „Einkaufskartell“ entgegengestellt.