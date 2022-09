Ukrainische besetzte Zonen haben schon Kennzeichen

Russland hat in den besetzten Gebieten in der Ukraine mit der Herausgabe von Kfz-Kennzeichen an Privatpersonen begonnen. In der EU werden die Nummernschilder der „Volksrepubliken“ Donezk und Luhansk oder anderer Regionen nicht anerkannt, wie das Verkehrspolizeinetzwerk Roadpol nun mitteilt. Juristisch handelt es sich weiterhin um ukrainisches Territorium.