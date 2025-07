Er hat, was Wolfgang Porsche sich so sehr wünscht

Geheimwaffe Totholz

Bis heute investierte er rund 30 Millionen Euro in das historische Schlosshotel. Zuletzt flossen vier Millionen Euro in eine luxuriöse Tiefgarage – mitten im Mönchsberg. „Wissen Sie, was das Naturschutz-Konzept zum Ausgleich ist? Totholz. Das muss man einfach liegen lassen und dann ist das naturschutzfördernd. Also liegt das jetzt eben bei uns rum“, erklärt Wild mit gewohnt trockenem Humor. Probleme mit den Behörden der Stadt habe er zu keinem Zeitpunkt gehabt. „Wir wurden immer sehr, sehr gut unterstützt.“