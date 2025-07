Spendenkonto nach Flammeninferno eingerichtet

Auch Tage nach dem schrecklichen Feuerinferno, bei dem ein Bauernhof am Sillianberg in Osttirol vollständig abgebrannt ist, sitzt der Schock in der Gemeinde tief. Obwohl immerhin zahlreiche Tiere sowie drei Fahrzeuge in Sicherheit gebracht werden konnten und die Familie bei Bekannten unterkommen konnte, stehen die Betroffenen vor einem Trümmerhaufen.