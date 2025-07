Burgenländerin ließ auf Straße die Fäuste sprechen

Die junge Frau schiebt den Kinderwagen mit Verspätung in den Gerichtssaal. Sie sagt grinsend: „Hallo. Es tut mir schrecklich leid.“ Was tun mit dem Baby? Anwalt Michael Dohr bietet sich an, während der Verhandlung aufzupassen. Er wachelt mit seiner bunten Krawatte. Das Kind schreit. Die Mutter nimmt es an sich und auf der Anklagebank Platz. Später wird unterbrochen, weil der Bub gewickelt werden muss. Die Richterin scheint missmutig zu sein.