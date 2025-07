Wechselt Salzburg-Star nach Frankreich zu RC Lens?

Zumindest wollen das französische Medien, darunter die angesehene Sport-Tageszeitung „L’Equipe“ in Erfahrung gebracht haben. Danso habe seinem Landsmann Baidoo, der wie er seine ersten fußballerischen Erfahrungen in Graz gemacht hatte, in einem persönlichen Gespräch davon überzeugt haben, Lens als geeignete Plattform für seine Weiterentwicklung zu sehen.