Gall will in den Pyrenäen Sprung nach vorne machen

Gall setzt auf Bergform und seine Teamkollegen

Der Gesamt-Achte von 2023 präsentierte sich in den bisherigen Anstiegen auf Augenhöhe mit den Allerbesten. Lediglich in den von Pogačar und Vingegaard dominierten Bergauf-Zielsprints kam er nicht ganz mit. Ab Donnerstag geht es in die Pyrenäen, wo Gall seine Stärke in langen und steilen Anstiegen voll ausspielen kann. Bis zum nächsten Ruhetag wolle er jedenfalls ein paar Plätze gutmachen. „Ich hoffe, dass ich mittendrin sein kann unter den Besten“, so Gall. Hinter ihm lauern mit Enric Mas und Co. aber noch mehrere gefährliche Gegner mit Top-Ten-Ambitionen. Das Top-Trio Pogačar, Vingegaard und Evenepoel sei für ihn vielleicht etwas außer Reichweite, dahinter kämen aber „einige sehr gute, wo ich mich dazuzähle“, so Gall.