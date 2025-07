Dauerbrenner von Red Bull Salzburg vor Absprung

Gegenüber der „Krone“ vermied Baidoo in den Vereinigten Staaten ein Bekenntnis zum Klub. „Das werden wir sehen“, sagte der 21-Jährige damals. Nun dürfte ein Abschied kurz bevor stehen. Der Bullen-Akademiker war am Dienstag nicht Teil des Aufgebots im Test gegen Aserbaidschans Meister FK Qarabağ in Zell am See. Gegenüber der „Krone“ bestätigten die Bullen laufende Vertragsgespräche im Ausland. Wie mehrere französische Medien schreiben, hält sich Baidoo bereits bei seinem kommenden Arbeitgeber auf: dem RC Lens, Ex-Klub von Teamverteidiger Kevin Danso.