FPÖ: Kickl träumt schon von einem blauen Kanzler

Im Festzelt am Welser Volksfest hat FPÖ-Bundespräsidentenkandidat Walter Rosenkranz in die Intensivphase des Wahlkampfs gestartet (siehe Video oben). FPÖ-Bundesparteiobmann Herbert Kickl betonte in seiner Rede, wie wichtig es sei, dass es in Österreich zu einem Richtungswechsel komme: „Wir müssen das Ruder in diesem Land herumreißen!“ Dazu müsse in einem ersten Schritt Rosenkranz BUndespräsident werden. Und der blaue Parteichef hängte gleich auch noch den nächsten Schritt an: Mit einem freiheitlichen Bundeskanzler werde „wieder Politik für die schweigende Mehrheit gemacht“.