FPÖ-Urgestein: „Kickl sitzt fest im Sattel“

„Jede Kritik an FPÖ mittlerweile Hochverrat“

Dass dieser Befund bei seinen ehemaligen Parteikollegen nicht ganz so gut ankommt, stimmt Andreas Mölzer nachdenklich. „Mittlerweile gilt sogar jede positive Kritik an der FPÖ als Hochverrat“, so der ehemalige Europaabgeordnete. Kritik sei nicht mehr erwünscht, dabei sei es in seinen Augen eine Stärke, wenn auch kritische Stimmen an der Partei zugelassen werden würden.