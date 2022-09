Gedanken eines Superfans vor brisanten OÖ-Derby

Der von Kindheit an den Rollstuhl gefesselt ist – doch nicht nur deshalb ein ganz, ganz anderer Fußball-Fan ist. „Auch wenn ich einen Lieblingsklub hab’, helf’ ich zu allen OÖ-Vereinen“, sagt er vor LASK – Ried. Einem Duell, das für Sicherheitsbehörden zuletzt teils härter war als für die Spieler: Letzte Saison überfielen Linzer am Tag vorm Derby in Ried ein Lokal mit gegnerischen Fans. Die dafür dann in Pasching Stadion-Toiletten abzufackeln versuchten. Und vorm letzten Derby in Ried eine Zuggarnitur mit LASK-Anhängern stoppten. Ehe schwarz-weiße Fan-Idioten beim letzten Duell in Pasching beinahe für einen Abbruch gesorgt haben, indem sie Ried-Star Stefan Nutz einen vollen Bierbecher an Kopf warfen.