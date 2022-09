Erhöhte Nachfrage in den „Caritas“-Lerncafés

Das neue Eisenstädter Lerncafé befindet sich nun in der Sankt-Rochus-Straße 15, jenes in Neusiedl am See in der Reithschachersiedlung 1/15. Im Laufe des Herbsts übersiedelt auch das Lerncafé in Oberwart an einen neuen Standort, der mehr Platz bietet.

(Bild: Caritas Burgenland)