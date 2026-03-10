Der unabsteigbare „Totti“ und seine größte Mission

Kultfigur in der Südstadt

„Totti“ trug zwölf Jahre lang das rot-weiße Trikot, wurde zur echten Legende bei der Admira. Von Abstiegskämpfen bis hin zu magischen Europacup-Nächten hat er in der Südstadt alles erlebt. Die Leidenschaft ist geblieben. „Egal ob Landesliga oder Bundesliga, ich gehe in jedes Spiel gleich rein“, so der Mittelfeldmotor des SK. Vor allem lässt er sich nicht aus der Ruhe bringen. Im Gegenteil, genau solche Situationen reizen ihn. „Gerade im Abstiegskampf hast du einen ganz anderen Druck. Aber ich habe schon immer Herausforderungen geliebt.“