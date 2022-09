Salzburgs Firmen fürchten Strompreis-Glücksspiel

Die große Frage nach dem Zeitpunkt der Unterschrift

So weit, so gut. Problematisch wird es, wenn aktuell einen neuen Vertrag benötigt. Grödigs Seniorenheim - die „Krone“ berichtete - müsste laut Angebot im ersten Vertragsjahr satte 83 Cent für die Kilowattstunde berappen. Das Angebot richtet sich nach tagesaktuellen Preisen an der Strombörse.