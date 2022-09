Brisant! Wien Energie stoppte Termingeschäfte

Länge des Handelsstopps noch offen

Bei einem Hintergrundgespräch am Donnerstag versicherte Wien-Energie-Boss Michael Strebl, auch in Zukunft nicht von Termingeschäften abrücken zu wollen: „Weil bei Termingeschäften im Gegensatz zum Handel am Spotmarkt (wo Energie kurzfristig angeboten wird, Anm.) beziehungsweise über bilaterale Abkommen das Risiko geringer ist.“ Umso verwunderlicher ist es, dass Wien Energie aber doch vorsorglich einen temporären Handelsstopp für Termingeschäfte einlegte - der laut einem Unternehmenssprecher nach wie vor aufrecht ist: „Zum jetzigen Zeitpunkt können wir nicht sagen, wie lange wir die Termingeschäfte aussetzen“, heißt es. Kurzfristige Geschäfte werden an der Börse aber nach wie vor über den Spotmarkt abgewickelt.