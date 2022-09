Ukraine: Russische Depots im Hinterland zerstört

Die ukrainischen Streitkräfte haben nach eigenen Angaben sechs Munitionsdepots im von russischen Truppen besetzten Süden des Landes zerstört. Fünf Munitionslager seien im Gebiet Cherson vernichtet worden, teilte das Kommando „Süd“ des ukrainischen Militärs am Freitag auf Facebook mit. Zudem soll in der Stadt Melitopol im Gebiet Saporischschja in der Nacht ein Depot zerstört worden sein. Der ukrainische Bürgermeister der Stadt teilte ein Video, das heftige Detonationen zeigt (siehe oben).