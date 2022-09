AKW Saporischschja: Mitarbeiter verschwunden

„Wir gehen nirgendwo hin“

Erst kurz vor dem Eintreffen der IAEA am Donnerstag waren in der Umgebung erneut Kämpfe ausgebrochen. Daraufhin wurde laut Enerhoatom einer von zwei noch betriebenen Reaktoren des AKW heruntergefahren. International besteht große Sorge vor Schäden am Werk und einem Austritt von Radioaktivität. „Die IAEA ist jetzt vor Ort, sie ist in der Anlage und wird nicht weggehen - sie wird dort bleiben. Wir gehen nirgendwo hin“, stellte Grossi nach einem ersten mehrstündigen Aufenthalt klar. Es gebe noch viel zu tun.