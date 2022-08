Bilder beweisen Zerstörung in AKW Saporischschja

Atomexperten in Saporischschja eingetroffen

Die Experten der Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) sind indes in der gleichnamigen südostukrainischen Großstadt eingetroffen. Wann die 14-köpfige Delegation unter Leitung von IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi weiter in das von Russland besetzte Atomkraftwerk fährt, war zunächst unklar.