AKW Saporischschja: Selenskyj empfing IAEA-Mission

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat die Experten der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA in Kiew empfangen. „Das Eintreffen der IAEA-Mission in der Ukraine ist heute sicherlich eine der wichtigsten Sicherheitsfragen der Ukraine und der Welt“, sagte er gemäß einem Video, das am Dienstag im öffentlich-rechtlichen Fernsehen gezeigt wurde. Selenskyj nannte eine „unverzügliche Entmilitarisierung“ des von Russland besetzten Atomkraftwerks Saporischschja als Ziel.