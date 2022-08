EU schickt 5,5 Mio. Jodtabletten gegen AKW-Unfall

„Müssen Sicherheit gewährleisten“

Experten der in Wien ansässigen Internationalen Atomenergie-Agentur (IAEA) sind derzeit auf dem Weg nach Saporischschja. Es wird erwartet, dass sie dort in den nächsten Tagen eine Inspektion vornehmen. „Wir müssen die Sicherheit der größten ukrainischen und europäischen Nuklearanlage gewährleisten“, so IAEA-Generaldirektor Rafael Grossi.