Vor Schulbeginn mit Kindern den Schulweg üben

Auch mit älteren Kindern Schulweg auffrischen

Doch natürlich könnten auch auf ältere Kinder Neuerungen auf dem Schulweg warten, mit denen sie eventuell am ersten Tag überfordert sind. Denn der Sommer wird traditionell für den Straßenbau reserviert. Daher kann es natürlich zu neuen Einbahnen, Sackgassen oder anderen Unwägbarkeiten kommen. Also kann es natürlich auch bei älteren Kindern nicht schaden, wenn man den Schulweg auf solche unerwarteten Neuheiten überprüft. Tipp für jedes Alter: Das Kind in der Früh rechtzeitig in die Schule schicken. Am Nachmittag nicht zu starre Rückkehrzeiten geben. Besser ist es, das Kind lässt sich Zeit, um sicher anzukommen.