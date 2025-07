Babyleiche in Park: Junges Pärchen gesucht

Noch ist unklar, wie lange die Ermittlungen dauern werden. In der Kärntner Landeshauptstadt herrscht jedenfalls nach wie vor Entsetzen über den Fall. „Warum tut man so etwas?“, fragen sich viele schockierte Nutzer auf Sozialen Medien. Das sei kaum zu beantworten, meint Psychologin Margret Tschuschnig: „Normaldenkende Mütter können das nicht nachvollziehen, was in den Köpfen jener vorgeht, die ihr neugeborenes Baby entsorgen.“ Im Gespräch mit der „Krone“ betont sie: „Die Gründe können vielseitig sein. Meist sind werdende Mütter psychisch vorbelastet.“ Mehr dazu hier.