Andreas Kuen fühlt sich in Griechenland pudelwohl

Den Start jedenfalls kann man als durchaus gelungen bezeichnen - denn die knappe Niederlage bei Top-Klub PAOK Saloniki (1:2) ist kein Beinbruch. „Wir wollen in die Top-6-Gruppe (Anm.: Meisterschaftsmodus ist derselbe wie in Österreich). Erreichen wir das nicht, dann mit dem Abstieg nichts zu tun haben.“ Dann wird’s in Glyfada lange, lange gemütlich bleiben.