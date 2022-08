E-Auto-Crashtest: Hier brennt gar keine Batterie!

So weit, so gut, doch inzwischen hat sich herausgestellt: Nicht nur wurde das Feuer extern gezündet, die gecrashten Fahrzeuge hatten auch gar keine Batterien an Bord. Die AXA-Pressestelle räumte ein: „Die Demonstration eines Batteriebrandes (wäre) aufgrund der anwesenden Gäste zu gefährlich gewesen, weshalb die Batteriezellen der Elektroautos vor den Tests ausgebaut wurden“. Sie wiederholt damit das gleiche Argument, mit dem auch das pyrotechnisch erzeugte Feuer am gecrashten Tesla Model S erklärt wurde.