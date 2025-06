Nach Graz-Rückzug: Steigen Innsbrucks ESC-Chancen?

Der ESC würde nicht nur in der Olympiahalle stattfinden, „sondern die ganze Stadt in seinen Bann ziehen“, betont indes Tourismus-Chef Mölk. Er könne verstehen, „dass einige noch skeptisch sind. Doch ich bin überzeugt: spätestens, wenn Einheimische und Gäste gemeinsam feiern, wird daraus ein unvergessliches Fest für alle – mitten in der Stadt, in einem ESC-Village voller Emotionen, Begegnungen und Musik.“