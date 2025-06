Bus-Computer demoliert: Beweislast aber „zu dünn“

Es ist ein Freispruch in zweiter Instanz. Denn das Oberlandesgericht Innsbruck hatte bemängelt, dass im ersten Prozess am Landesgericht Feldkirch die Ehefrau des Angeklagten nicht einvernommen worden war. Weshalb der Fall erneut verhandelt werden musste. Laut Vorwurf der öffentlichen Anklägerin soll der langjährige Busfahrer im Herbst 2023 in Reuthe und Andelsbuch bei insgesamt zehn Linienbussen die Kabel zu der im Fahrzeug montierten Bordcomputertechnik durchtrennt haben. Der Schaden betrug rund 5000 Euro.