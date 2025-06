Hoppala! Plötzlich steht Halle Berry unten ohne da

Auf Instagram teilte Halle Berry gerade ein Video mit ihren Fans, das im Urlaub der Hollywood-Schönheit in der Schweiz entstanden ist. Zu sehen ist in dem Clip, wie die 58-Jährige in einem weißen Bikini ihre Hüften schwingt, während aus dem Off ein Song ihres Lebensgefährten, dem Musiker Van Hunt zu hören ist.