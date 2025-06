„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Die beiden süßen Zwergwidder Flopsy (am Bild) und Bibi suchen ein gemeinsames Zuhause in Innenhaltung. Flopsy ist etwas schüchtern, während Bibi sehr zutraulich ist. Sie leidet allerdings an chronischem Kaninchenschnupfen, weshalb das neue Gehege warm, zugfrei und mit ausreichender Luftfeuchtigkeit sein sollte. Wer gibt den Langohren eine Chance? Tel.: 0732/247887.