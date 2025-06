Carlos Alcaraz geht auf Wimbledon-Hattrick los

Keine Linienrichter mehr, Einzelfinale zwei Stunden später

Bei keinem Turnier werden die Traditionen so hochgehalten wie in Wimbledon. Das weiße Sportgewand und andere Vorschriften wie der Ruhetag am ersten Sonntag sind unantastbar. 2025 gibt es aber auch an der Church Road Neuerungen. So wird das „electronic line calling“ eingeführt bzw. werden die Linienrichter abgeschafft. Einige davon werden als Match-Assistenten ein paar Aufgaben des Stuhlschiedsrichters übernehmen, wurde verlautbart.