Teamchef Schriebl in der Schweiz auf Stadion-Tour

Norwegen gegen Finnland in Sion (6. Juli), Spanien gegen Belgien in Thun (7. Juli), Deutschland gegen Dänemark im Finalstadion in Basel (8. Juli) sowie England gegen Niederlande wieder im Letzigrund in Zürich (9. Juli) stehen ebenfalls auf Schriebls Fahrplan. „Wir wollen möglichst viele Teams in kurzer Zeit sehen und das in einer Drucksituation. Da können wir ganz viel mitnehmen“, sagte der ÖFB-Coach.