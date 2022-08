Vorhang auf! Ein Fest für alle Theaterfans

Ab 10. September heißt es wieder: Vorhang auf! Zum Start in die neue Saison lädt das Landestheater in St. Pölten zum großen Theaterfest. Wer schon immer einmal einen Blick hinter die Kulissen werfen wollte, hat ab 13.45 Uhr die Möglichkeit dazu. Bei Backstage-Touren geht es im Halbstunden-Takt in die geheimsten Ecken des Hauses, Technikshows rücken anschließend die Bühne ins rechte Licht.