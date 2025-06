„Seit 13. Juni hat hier keiner mehr geschlafen“

Die Zelte in den Tiefgaragen und Luftschutzkellern werden weggepackt, die Cafés in Tel Aviv sind wieder gut besucht, über die Straßen wälzen sich die üblichen Staus und auch der Flughafen Ben Gurion ist wieder in Betrieb. Die Israelis sind geübt darin, wieder in das normale Leben zurückzufinden – so auch nach dem 12-Tage-Krieg mit dem Iran. Und das, obwohl der Krieg gegen die Terrororganisation Hamas im Gazastreifen weitergeht.