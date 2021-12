VW ID.California: Der Elektro-Bulli für die Reise

Der ID.California steht in der Tradition zahlreicher gleichnamiger Reisemobile in der Bulli-Ahnenreihe. Wie diese dürfte auch der Elektro-Camper über eine zum Zweier-Bett umbaubare Rückbank sowie über eine kleine Küche und Stauraum für Camping-Zubehör verfügen. Auch ein Aufstelldach scheint wahrscheinlich. Zur Technik macht VW noch keine Angaben. Der normale ID.Buzz soll bis zu 550 Kilometer Reichweite bieten, was für ein kompaktes Reisemobil möglicherweise etwas knapp bemessen wäre.