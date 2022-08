Forum Alpbach: Bergstraßen nicht jedermanns Sache

Dass es durch die vielen Teilnehmer des derzeit stattfindenden Forums Alpbach in Tirol auch zur einen oder anderen heiklen Verkehrssituation kommt, zeigte sich am Sonntag, als unter anderem ein Lenker beim Wenden rund 70 Meter über eine steile Wiese rutschte und gegen einen Stall krachte. Es war dies nicht der einzige Zwischenfall. Mehr als sonst gebe es aber nicht, so die Polizei.