Paxlovid verhindert laut Studie 80% der Covid-Tode

Ronen Arbel und seine Co-Autoren haben ihre Studie am 24. August im New England Journal of Medicine (Boston/USA) publiziert. Sie hatten die Auswirkungen einer frühen und adäquaten Behandlung von Corona-positiven Personen mit Paxlovid (Wirkstoffe Nirmatrelvir/Ritonavir) während der Omikron-Welle untersucht.