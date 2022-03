Hausärzte können bereits mit Paxlovid behandeln

Zwei Tabletten zweimal täglich

Derzeit sind die Covid-Medikamente Regkirona, Xevudy, Lagevrio, Paxlovid und Evusheld in Österreich vorrätig und abrufbar, erläuterte das Gesundheitsministerium. Die Dosierung von Paxlovid mit zwei sogenannten Proteasehemmern, die die Vermehrung des Erregers SARS-CoV-2 bremsen, beträgt 300 Milligramm Nirmatrelvir und hundert Milligramm Ritonavir (jeweils zwei Tabletten zweimal am Tag). Die Behandlung sollte so schnell wie möglich nach der Diagnose erfolgen. Die Therapie dauert fünf Tage lang, auch wenn eine Spitalsaufnahme notwendig wird.