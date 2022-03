Diese Regeln gelten für Corona-Medikament Paxlovid

Bereits seit längerer Zeit werden jene Corona-Patienten in Kärnten, die an der Omikron-Virusvariante erkranken, medikamentös behandelt. Nun wird die Anwendung dieser Medikamente ausgeweitet - die Paxlovid-Tabletten können seit dieser Woche auch von Hausärzten verschrieben werden. Dafür gelten allerdings strenge Vorgaben: "Es gibt klare Empfehlungen, wer diese antivirale Substanz bekommen kann. Während besagtes Medikament in der Apotheke auf Rezept erhältlich ist, kann bei Verordnung eines Arztes auch eine Antikörpertherapie im Krankenhaus erfolgen“, informiert Gerd Kurath, Corona-Sprecher des Landes.