Symptome nach Paxlovid-Einnahme wieder möglich

„Ein Covid-Rebound tritt gewöhnlich zwei bis acht Tage nach dem Abklingen der Ersterkrankung auf. Mit Paxlovid behandelte Personen können also länger als üblich Covid-positiv und damit infektiös bleiben“, sagte der Infektiologe Herwig Kollaritsch in einer Aussendung am Freitag. Davon seien sowohl Ungeimpfte als auch Geimpfte und Genesene betroffen.