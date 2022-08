Paxlovid & Co.: Beim Verschreiben zu zögerlich

„Das Nadelöhr sind nicht die Apotheken, sondern die Ärzte“

Das kann sich die Apothekerkammer nicht vorstellen, die aber ebenso für einen unbürokratischeren Weg der Besorgung plädiert: „Nach einem positiven Testergebnis muss nach telefonischer Rücksprache mit dem Arzt ein Online-Rezept reichen, um in der Apotheke das Medikament zu bekommen.“ So könnte die Anzahl an abgegebenen Medikamenten von derzeit 5400 gesteigert werden. Wenn die Ärzte mitspielen. „Das Nadelöhr sind nicht die Apotheken, sondern die Ärzte“, so Jan Thies von der Apothekerkammer.