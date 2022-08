Was die US-Klage gegen Irans Präsident bedeutet

Mitte September will Irans Präsident Raisi zur UNO-Generalversammlung nach New York reisen. Die Reise kann auch als Signal für die Annäherung zwischen Teheran und Washington gesehen werden. Vor Kurzem haben iranische Oppositionelle eine Klage gegen Raisi bei einem New Yorker Gericht eingereicht wegen dessen Rolle als Richter bei dem Massaker an iranischen Dissidenten im Jahr 1988. Droht dem iranischen Präsidenten also die Verhaftung, wenn er US-Boden betritt?