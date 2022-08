Iran: Können Atombombe bauen, machen es aber nicht

Schließlich wurden in Wien wieder Verhandlungsgespräche aufgenommen. Vertragspartner sind zusätzlich zu den USA China, Deutschland, Frankreich, Großbritannien und Russland. „Wir haben unsere inhaltlichen und formalen Vorschläge ausgetauscht, um den Weg für einen schnellen Abschluss der Verhandlungen in Wien zu ebnen“, schrieb der iranische Atom-Unterhändler Ali Bagheri Kani am Sonntag auf Twitter. Der Iran sei bereit, die Verhandlungen in kurzer Zeit abzuschließen, wenn die andere Seite zu dem gleichen Schritt bereit sei. Details der iranischen Position nannte er jedoch nicht.