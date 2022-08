Syrien: USA fordern Waffenstillstandslinie

Kämpfer kontrollieren Gegend

In der vergangenen Woche sind laut der syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mindestens 21 Zivilpersonen bei Angriffen ums Leben gekommen. Diese ereigneten sich unter anderem in der von pro-türkischen syrischen Kämpfern kontrollierten Stadt Al-Bab sowie in einer Gegend, die vom Militärbündnis SDF (von kurdischen YPG-Einheiten geführt, Anm.) kontrolliert wird. Die türkische Regierung droht bereits seit Mai, eine Großoffensive gegen die kurdischen Kräfte zu starten. Seit Juli fliegen nun türkische Drohnen in Nordsyrien.