Iran und USA nehmen Atomgespräche wieder auf

Keine Hinweise auf Durchbruch

Zuvor hatten Ali Bagheri Kani und Robert Malley übereinstimmend auf Twitter bekannt gegeben, dass die jeweils andere Seite am Zug sei, die Blockade zu lösen. Hinweise auf einen bevorstehenden Durchbruch liegen nicht vor. Die jüngste Runde im Juni hatte die EU vermittelt, dabei konnten sich die Parteien nicht einigen. Der Experte Henry Rome von der Eurasia Group bezifferte die Chancen auf eine Einigung in diesem Jahr auf 35 Prozent. „Sowohl die USA als auch der Iran haben ein starkes Interesse daran, die Aussicht auf eine Einigung am Leben zu erhalten, obwohl beide Regierungen sich mit einem Scheitern abgefunden zu haben scheinen“, schrieb er in einer Analyse.