AMG GT3 Edition 55: Pfeif auf die Homologation!

Was der Mercedes-AMG GT3 Edition 55 nicht zu bieten hat, ist ein Schalldämpfer in der Inconel-Auspuffanlage (Inconel ist eine Superlegierung, die hauptsächlich Nickel, aber auch einige andere Metalle wie Chrom, Magnesium, Eisen und Titan enthält). Homologieren lässt sich der Rennwagen damit nicht, daher lassen sie den 6,3-Liter-V8-Motor auch voll von der Leine: Mit 650 PS leistet er rund 100 PS mehr als in der FIA-Version.