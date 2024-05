Wenn aus Bakterien Kunstwerke entstehen

Wer mehr über die einzigartige „Bacteriografie“ und wie man (fast) unsichtbar malt erfahren will, hat jetzt in Wien die Gelegenheit dazu, die beeindruckenden Bilder auf sich wirken zu lassen. Ab 19. Mai bis 1. Juni sind die Werke in der City Gallery Vienna in der Mahlerstraße 11 in der Wiener City zu sehen.