So sparen sie mit „Krone Sonne“ bares Geld

Auch die beherzte „Krone Sonne-Geschäftsführerin Dr. Anja Schmidt betont die Wichtigkeit des Angebots: “Wir wollen allen Kunden die Möglichkeit geben, Sonnenstrom nutzen zu können, und das in Form eines tollen Komplettpakets." Das stärke die Wirtschaft vor Ort und man setze dabei auf Made in Austria. Das Beste daran: Jeder kann Energiekosten senken! Denn eine kWh Sonnenstrom kostet nur 9 Cent und das ein PV-Leben lang! Im Vergleich: aktuelle Marktpreise sind dreifach so hoch und können sich jederzeit verändern. Somit bringt die Kraft der Sonne auch Stabilität, Sicherheit und Planbarkeit der Stromkosten. Eine Installation ist innerhalb von nur 8 Wochen möglich.