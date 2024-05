Live beim Duell der Feuerwehren dabei sein!

Neben dem klassischen Duell der Feuerwehren wird auch der Firecup ausgetragen – und zwar am Samstag. Die besten 16 Gruppen vom letztjährigen Bewerb treten dabei gegeneinander an. Dabei handelt es sich ausnahmslos um Tiroler Feuerwehren. Acht waren bereits gesetzt, ihnen wurden am vergangenen Donnerstag im BrauKunstHaus in Zell am Ziller acht Gegner. Die Auslosung, die hochkarätig besetzt war, wurde sogar via Livestream übertragen.