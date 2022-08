Mit der „Krone“ zur Basketball-EM nach Graz

Auf die Fans warten bis zum Finaltag am Sonntag jede Menge Action, heiße Duelle und Sport vom Allerfeinsten - eine Super-Show ist garantiert. Die Tickets werden in Slots verkauft, jeder Slot beinhaltet sechs Spiele, in jedem ist zumindest ein Österreich-Spiel inkludiert. Der Vorverkauf (3x3EM.at) läuft auf Hochtouren. Deswegen betont Basketball-Austria General Manager Johannes Wiesmann: „Jeder, der beim 3x3-Event des Jahres dabei sein will, sollte sich rasch Tickets sichern.“