Cyber-Krimi um geheime Daten von Raketenbauer MBDA

Wie die britische BBC berichtet, sollen die Hacker den rund 80 Gigabyte großen Datensatz in russischen und englischen Online-Foren für 15 Bitcoins im derzeitigen Gegenwert von rund 21.500 Euro bisher an mindestens einen unbekannten Käufer verkauft haben. In ihrer Werbung für die gestohlenen Daten behaupteten die Hacker, sie hätten „geheime Informationen über Mitarbeiter von Unternehmen, die an der Entwicklung geschlossener militärischer Projekte beteiligt waren“, sowie „Konstruktionsunterlagen, Zeichnungen, Präsentationen, Video- und Fotomaterial, Vertragsvereinbarungen und Korrespondenz mit anderen Unternehmen“.